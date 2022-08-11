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В корсете с откровенным декольте: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

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В корсете с откровенным декольте: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель обожает носить сексуальные вещи.

Деми Роуз примерила обновку и устроила в ней небольшой фотосет. Красавица надела изящный белый корсет с голубым флористически-анималистическим принтом. Корсет имеет откровенное декольте, идеально подчеркнувшее ее пышный бюст, и пикантный вырез под грудью.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Его Роуз скомбинировала с джинсами с высокой посадкой, белыми босоножками на стойких каблуках и белой сумочкой Prada.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Девушка заплела себе косу и сделала макияж с акцентом на глазах.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми в стильных купальниках похвасталась пышными формами.

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