В корсетном топе и плиссированной мини-юбке: актриса в кокетливом образе блеснула сексуальным декольте

В объективы папарацци попала британская актриса Меган Маклафлин. Девушка шла на рождественскую вечеринку в Лондоне.

Для своего выхода блондинка выбрала кокетливый лук в наряде цвета айвори. На ней был корсетный топ, украшенный жемчугом, который прекрасно подчеркнул ее сексуальное декольте, болеро с длинными рукавами и плиссированная мини-юбка.

Меган Маклафлин / Фото: Getty Images

Аутфит Меган дополнила прозрачными босоножками и жемчужной сумочкой. Она сделала прическу с локонами, макияж с пышными ресницами и белый педикюр.

Напомним, британская телеведущая Майя Джама надела на рождественскую вечеринку Sabina Bilenko Couture в Лондоне обтягивающее серебряное платье, инкрустированное стразами, с черным кружевным лифом и высоким разрезом.

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