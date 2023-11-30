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В корсетном топе и плиссированной мини-юбке: актриса в кокетливом образе блеснула сексуальным декольте

В корсетном топе и плиссированной мини-юбке: актриса в кокетливом образе блеснула сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
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В корсетном топе и плиссированной мини-юбке: актриса в кокетливом образе блеснула сексуальным декольте

Меган Маклафлин / Фото: Getty Images

Меган Маклафлин в соблазнительном наряде цвета айвори посетила рождественскую вечеринку.

В объективы папарацци попала британская актриса Меган Маклафлин. Девушка шла на рождественскую вечеринку в Лондоне.

Для своего выхода блондинка выбрала кокетливый лук в наряде цвета айвори. На ней был корсетный топ, украшенный жемчугом, который прекрасно подчеркнул ее сексуальное декольте, болеро с длинными рукавами и плиссированная мини-юбка.

Меган Маклафлин / © Getty Images
Меган Маклафлин / Фото: Getty Images

Аутфит Меган дополнила прозрачными босоножками и жемчужной сумочкой. Она сделала прическу с локонами, макияж с пышными ресницами и белый педикюр.

Напомним, британская телеведущая Майя Джама надела на рождественскую вечеринку Sabina Bilenko Couture в Лондоне обтягивающее серебряное платье, инкрустированное стразами, с черным кружевным лифом и высоким разрезом.

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Дата публикации
Просмотры
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