В костюмах и одинаковых галстуках: король Чарльз и принц Уильям на торжественной церемонии

Король Чарльз III и принц Уэльский Уильям встретились на церемонии официальной передачи, во время которой монарх передает роль главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму в Центре армейской авиации в Стокбридже.

Король сказал, что его последний визит в армейский воздушный корпус в качестве главнокомандующего был с "оттенком печали", поскольку он официально передал титул своему сыну и наследнику, принцу Уэльскому.

На мероприятии Чарльз появился в светло-сером костюме и в полосатом галстуке, а Уильям надел темно-синий костюм и точно такой же галстук в полоску.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Getty Images

В своей речи монарх сказал, что полк остается в надежных руках.

"Какая огромная радость быть здесь по этому случаю. Но также это окрашено большой печалью после 32 лет знакомства со всеми вами и восхищения вашей многочисленными действиями и вашими достижениями", - сказал король, цитирует его слова издание express.co.uk.

"Имея удовольствие знать вас так долго, я очень надеюсь, что в будущем вы будете становиться все сильнее и сильнее с принцем Уэльским в качестве вашего нового главнокомандующего. Самое замечательное, что он очень хороший пилот, так что это обнадеживает", - сказал Чарльз.

Что интересно, церемониальный титул, скорее всего, был бы присвоен принцу Гарри, если бы он не решил уйти с поста действующего члена королевской семьи в 2020 году.

Король занимал эту должность 32 года, и в августе прошлого года было объявлено, что принц возьмет на себя это назначение. Оба брата являются обученными военными пилотами, но Гарри лично служил в армейской авиации три с половиной года.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Getty Images

Будучи наследником престола, Уильям не участвовал в активных конфликтах во время службы в армии, но служил пилотом поисково-спасательной службы, а затем пилотом санитарной авиации.

Напомним, на прошлой неделе принц Гарри был с визитом в Лондоне, но Чарльз не нашел времени с увидеться с сыном.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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