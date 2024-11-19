В костюмах оттенка бургунди: первая леди Украины и президент Словении выбрали луки трендового цвета

Елена Зеленская посетила с официальным визитом Словению, чтобы принять участие в заседании Фонда Enhancing Human Security. На мероприятии первая леди представит проекты по помощи детям, подросткам и их семьям, пострадавшим от войны.

В рамках своего визита Зеленская и первая вице-премьер-министр — министер экономики Юлия Свириденко — встретились с президентом Словении Наташей Пирц Мусар и первым джентльменом Алешем Мусаром, которых поблагодарила за поддержку Украины.

Юлия Свириденко, Елена Зеленская, Наташа Пирц Мусар, Алеш Мусар / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Мы ценим уже оказанную военную помощь и недавнее решение о передаче следующего пакета. Спасибо за ваше личное участие в первом Саммите мира. Ценим твердую позицию Словении относительно нашего членства в ЕС", — сказала Елена Зеленская.

Она также поблагодарила Алеша Мусара за то, что он поддерживает развитие платформы Саммита первых леди и джентльменов, и посещает деоккупированные города Киевщины, способствует проектам, направленным на поддержку детей и подростков Донбасса.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена Зеленская и Наташа Пирц Мусар предстали в деловых брючных костюмах трендового цвета бургунди.

Первая леди сочетала костюм, у которого были острые лацканы на жакете, с черной блузкой с голубым принтом и кожаными туфлями в тон. К лацкану она прикрепила золотую брошь. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж и золотые серьги-пусеты в ушах.

Елена Зеленская, Наташа Пирц Мусар и Алеш Мусар / Фото: Instagram Елены Зеленской

Президент Словении дополнила аутфит блузкой такого же цвета, как и костюм. Обута она была в черные остроносые туфли.

Напомним, Елена Зеленская в сером полупальто и штанах-палаццо посетила Киевщину.

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