В костюмах пчеловодов: Меган Маркл опубликовала милые кадры с 3-летней дочерью Лили

Меган Маркл / © Associated Press

В Instagram Stories Меган в воскресенье опубликовала несколько кадров с 3-летней дочерью принцессой Лилибет, с которой была одета в одинаковые костюмы пчеловодов.

На видео Меган и Лили приближаются к пасеке. Ранее герцогиня Сассекская рассказала о своем интересе к пчеловодству в эпизоде ​​своего сериала Netflix «С любовью, Меган».Первый эпизод начинается с того, что Меган умело обращается с живым ульем.

Меган Маркл и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

«У меня хорошее настроение», — заявила она в эпизоде, отрывая от себя мед, а затем поразмышляла о том, почему ей нравится это хобби.

«Это как небольшое напоминание о том, что нужно сделать что-то, что тебя немного пугает. Я думаю, что это часть этого, но я стараюсь сохранять спокойствие», — сказала она.

Любовь Меган к меду выходит за рамки хобби. Она также продала лимитированную серию Wildflower Honey with Honeycomb своего бренда, As ever. Продукт был распродан очень быстро.

Меган Маркл и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Отметим, что Меган разделяет любовь к пчеловодству с принцессой Уэльской Кейт. Жена принца Уильяма держит пчел в загородном доме своей семьи в Норфолке, Анмер-Холле, а недавно ее офис опубликовал фотографию, на которой она ухаживает за своим ульем, в честь Всемирного дня пчел.