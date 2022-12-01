В костюме Alexander McQueen и серьгах Дианы: принцесса Уэльская с мужем Уильямом прибыли в Бостон

Принц и принцесса Уэльские прилетели в США. Они приземлились в Бостоне и вчера успели посетить несколько мероприятий в рамках своей поездки в Америку.

Из самолета Кейт вышла в темно-синем костюме из крепа от Alexander McQueen, который она впервые надела еще в сентябре. Стоимость костюма, под который Кейт надела черную водолазку, составляет 2370 долларов. У принцессы также есть такой же костюм розового и белого цветов.

Кейт и Уильям в США / Фото: Getty Images

Свой образ Кэтрин дополнила темно-синими замшевыми лодочками от Gianvito Rossi, а также надела серьги принцессы Дианы с сапфирами и россыпью бриллиантов. Волосы Кейт были распущены, а на лице был легкий макияж.

В США пара прибыла на церемонию вручения премии Earthshot Prize, которая пройдет 2 декабря в Бостоне. Принц Уильям является соучредителем премии. Подробнее о программе мы уже рассказывали ранее.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

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