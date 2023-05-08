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В костюме Alexander McQueen и украшениях любимого бренда Камиллы: Кейт Миддлтон впечатлила образом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
897
Время на прочтение
1 мин
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В костюме Alexander McQueen и украшениях любимого бренда Камиллы: Кейт Миддлтон впечатлила образом

Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские вместе со старшими детьми посетили коронационный концерт в Виндзоре, организованный на следующий день после коронации Чарльза и Камиллы.

Ее Высочество принцесса прибыла на мероприятие в красном брючном костюме от Alexander McQueen, он не новый - в начале года Кэтрин надевала его, когда представляла свой проект Shaping Us.

Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press
Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Жакет из асимметричного крепа стоимостью чуть больше 2000 долларов, а брюки из крепа и с низкой посадкой от Alexander McQueen стоят 872 доллара.

Принцесса подобрала к образу красные замшевые туфли Gianvito Ross, красный замшевый клатч Miu Miu, серьги Van Cleef & Arpels за 6824 доллара и ожерельем на шее тоже от Van Cleef & Arpels за почти 10 тысяч долларов.

Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press
Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Серьги и ожерелье были впервые замечены на принцессе Кейт во время ее появления на церемонии BAFTA в 2020 году.

Кейт и Уильям на церемонии BAFTA 2020 / © Associated Press
Кейт и Уильям на церемонии BAFTA 2020 / Фото: Associated Press

Видео с прибытия на коронационный концерт в Виндзоре Уэльские также опубликовали у себя в Твиттере.

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Дата публикации
Просмотры
897
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