Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в церемонии вручения национальной награды «Семья для каждого ребенка. Better Care Awards», которая состоялась во Всемирный день ребенка. Первая леди поздравила лауреатов и объявила победительниц в номинации «Послы тепла».

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Для своего появления на мероприятии супруга президента выбрала элегантный костюм насыщенного баклажанного цвета, состоявший из двубортного жакета с большими накладными карманами и широких брюк со стрелками.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Талию Зеленская подчеркнула тонким фиолетовым кожаным ремешком с золотой пряжкой. На лацкане была прикреплена изысканная золотая брошь с декоративными элементами, которая придала образу нарядность.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила лаконичными золотыми серьгами. Она сделала аккуратную укладку с боковым пробором и слегка подкрученными кончиками волос, а также нежный макияж в натуральных оттенках.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В этом самом образе Зеленская также посетила муниципальный Дом поддерживаемого проживания, который работает на базе Львовского городского центра социальных услуг и реабилитации «Джерело». Во время визита первая леди пообщалась с сотрудниками учреждения и ознакомилась с его работой.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме тыквенного цвета и с брошью в виде трезубца появилась на саммите в Польше.

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