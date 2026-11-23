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В костюме баклажанного цвета и с золотой брошью: Елена Зеленская на церемонии вручения национальной награды во Львове
Первая леди Украины продемонстрировала элегантный деловой образ в костюме насыщенного оттенка.
Елена Зеленская приняла участие в церемонии вручения национальной награды «Семья для каждого ребенка. Better Care Awards», которая состоялась во Всемирный день ребенка. Первая леди поздравила лауреатов и объявила победительниц в номинации «Послы тепла».
Для своего появления на мероприятии супруга президента выбрала элегантный костюм насыщенного баклажанного цвета, состоявший из двубортного жакета с большими накладными карманами и широких брюк со стрелками.
Талию Зеленская подчеркнула тонким фиолетовым кожаным ремешком с золотой пряжкой. На лацкане была прикреплена изысканная золотая брошь с декоративными элементами, которая придала образу нарядность.
Аутфит первая леди дополнила лаконичными золотыми серьгами. Она сделала аккуратную укладку с боковым пробором и слегка подкрученными кончиками волос, а также нежный макияж в натуральных оттенках.
В этом самом образе Зеленская также посетила муниципальный Дом поддерживаемого проживания, который работает на базе Львовского городского центра социальных услуг и реабилитации «Джерело». Во время визита первая леди пообщалась с сотрудниками учреждения и ознакомилась с его работой.
Напомним, Елена Зеленская в костюме тыквенного цвета и с брошью в виде трезубца появилась на саммите в Польше.