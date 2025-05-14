В костюме баклажанового оттенка и с платком-паше: Елена Зеленская на деловой встрече в Киеве

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская встретилась в Киеве с директором по вопросам образования и навыков в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), руководителем программы международной оценки учащихся PISA Андреасом Шляйхером.

Первая леди поблагодарила его за участие в наблюдательном совете «Индекса будущего» и его экспертную поддержку. Это комплексное исследование благосостояния детей в Украине, которое инициировал Фонд супруги президента.

Елена Зеленская на деловой встрече / © Instagram Елены Зеленской

«В результате „Индекс будущего“ в Украине составил 0,64 по шкале от нуля до одного, где большее значение указывает на лучшую ситуацию. Самыми слабыми звеньями оказались сфера образования, здоровья и институционного ухода», — отметила Зеленская.

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Экспертиза и рекомендации господина Шляйхера стали ценным ориентиром в подготовке исследования «Индекс будущего: профессиональные ожидания и видения развития подростков в Украине». В ходе нового исследования опросили более 5 тысяч подростков и столько же родителей и опекунов.

«Скажу лишь, что почти каждый пятый подросток в Украине еще не задумывался, кем хочет быть в будущем. То есть самое время, чтобы помочь детям спланировать их завтра», — отметила Елена.

Елена Зеленская и Андреас Шляйхер / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская также пригласила Андреаса Шляйхера на пятый Саммит первых леди и джентльменов, посвященный образованию, который состоится осенью в Киеве.

На встрече первая леди предстала в деловом костюме баклажанового оттенка, который состоял из двубортного жакета с платком-паше в надгрудном кармане и брюк со стрелками.

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Андреас Шляйхер и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и завершила аутфит золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская записала видеообращение в платье вишневого оттенка с длинными рукавами, тканевым поясом в тон, белым воротником и манжетами.