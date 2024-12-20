В костюме баклажанового оттенка и с платком-паше: красивая Елена Зеленская выступила на мероприятии

Первая леди Украины, как всегда, выглядела красиво в деловом наряде.
Елена Зеленская приняла участие в финальной стратегической сессии с участием министерств, ответственных за внедрение реформы школьного питания.
"Школьное питание – это инвестиция в будущее во всех его смыслах: в здоровое поколение, крепкие общины, экономику, восстановление страны. И это будущее зависит от того, что положим в детскую тарелку сегодня", – сказала первая леди.
На мероприятии она предстала в деловом костюме баклажанового оттенка, состоявшего из брюк со стрелками и жакета на запах с фиолетовым платком-паше с принтом в надгрудном кармане.
Зеленская одежду дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.
У супруги президента была аккуратная укладка, нежный макияж и элегантные золотые серьги в ушах.
Напомним, Елена Зеленская предстала во время онлайн-встречи в голубом жакете и с брошью-картой.
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