В костюме баклажанового оттенка и с платком-паше: красивая Елена Зеленская выступила на мероприятии

Первая леди Украины, как всегда, выглядела красиво в деловом наряде.

Елена Зеленская приняла участие в финальной стратегической сессии с участием министерств, ответственных за внедрение реформы школьного питания.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Школьное питание – это инвестиция в будущее во всех его смыслах: в здоровое поколение, крепкие общины, экономику, восстановление страны. И это будущее зависит от того, что положим в детскую тарелку сегодня", – сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии она предстала в деловом костюме баклажанового оттенка, состоявшего из брюк со стрелками и жакета на запах с фиолетовым платком-паше с принтом в надгрудном кармане.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская одежду дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У супруги президента была аккуратная укладка, нежный макияж и элегантные золотые серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская предстала во время онлайн-встречи в голубом жакете и с брошью-картой.

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