В костюме бананового цвета и элегантной шляпе: японская императрица Масако посетила культурный фестиваль

Японская императрица в элегантном образе посетила мероприятие.
Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили Национальный культурный фестиваль, который прошел в спортивном центре Исикава.
Японская императрица выбрала для своего появления элегантный образ. Она надела серо-белую блузку, костюм бананового цвета, состоящий из юбки миди и жакета с серебряными пуговицами и желтую шляпу со светлыми вставками.
Аутфит Ее Величество дополнила кожаным клатчем серо-белого оттенка и кожаными туфлями на невысоких каблуках в тон.
Уши Масако украсила большими жемчужными серьгами-пусетами и ожерельем из жемчуга.
Император был одет в черный костюм, белую рубашку и желтый галстук в мелкие точки, который гармоно выглядел с образом жены.
Напомним, императрица Масако в библиотеку пришла в деловом бежевом костюме и шелковом платке.
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