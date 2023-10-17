Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В костюме бананового цвета и элегантной шляпе: японская императрица Масако посетила культурный фестиваль

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
392
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В костюме бананового цвета и элегантной шляпе: японская императрица Масако посетила культурный фестиваль

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Японская императрица в элегантном образе посетила мероприятие.

Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили Национальный культурный фестиваль, который прошел в спортивном центре Исикава.

Японская императрица выбрала для своего появления элегантный образ. Она надела серо-белую блузку, костюм бананового цвета, состоящий из юбки миди и жакета с серебряными пуговицами и желтую шляпу со светлыми вставками.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнила кожаным клатчем серо-белого оттенка и кожаными туфлями на невысоких каблуках в тон.

Уши Масако украсила большими жемчужными серьгами-пусетами и ожерельем из жемчуга.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Император был одет в черный костюм, белую рубашку и желтый галстук в мелкие точки, который гармоно выглядел с образом жены.

Напомним, императрица Масако в библиотеку пришла в деловом бежевом костюме и шелковом платке.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
392
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация