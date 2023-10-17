В костюме бананового цвета и элегантной шляпе: японская императрица Масако посетила культурный фестиваль

Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили Национальный культурный фестиваль, который прошел в спортивном центре Исикава.

Японская императрица выбрала для своего появления элегантный образ. Она надела серо-белую блузку, костюм бананового цвета, состоящий из юбки миди и жакета с серебряными пуговицами и желтую шляпу со светлыми вставками.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнила кожаным клатчем серо-белого оттенка и кожаными туфлями на невысоких каблуках в тон.

Уши Масако украсила большими жемчужными серьгами-пусетами и ожерельем из жемчуга.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Император был одет в черный костюм, белую рубашку и желтый галстук в мелкие точки, который гармоно выглядел с образом жены.

Напомним, императрица Масако в библиотеку пришла в деловом бежевом костюме и шелковом платке.

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