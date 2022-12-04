В костюме Carolina Herrera и красных лодочках: деловой лук королевы Матильды

На днях Ее Величество нанесла визит в Федеральный совет по устойчивому развитию в Брюсселе. В качестве почетного президента королева поинформировали об участии молодежи в достижении целей в области устойчивого развития, а также она познакомилась с персоналом и членами совета.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

49-летняя Матильда надела на встречу клетчатый темно-синий костюм от Carolina Herrera, украшенный сверху бантом и подобрала к костюму красные лаковые туфли-лодочки на шпильках. В ушах у Матильды сверкали красные серьги, усыпанные стразами, а в руках она держала красный клатч.

Стильная укладка, легкий макияж, ее любимые золотые браслеты и часы на запястье, а также кольцо на пальце с сапфиром прекрасно дополняли королевский образ.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

В прошлый раз на публике Ее королевское Величество появлялась в сером луке от Natan couture.

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