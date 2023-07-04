В костюме Chanel и двухцветных туфлях: Шарлотта Казираги сходила на показ Chanel

Девушка посетила показ Chanel Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 в рамках Недели моды. На публике Шарлотта Казираги появилась в твидовом костюме от Chanel с цветочной аппликацией, была обута в двухцветные туфли на устойчивых каблуках, а в руках держала маленькую розовую сумку тоже от Chanel.

Казираги распустила свои каштановые локоны, сделала макияж, подчеркнув немного глаза, и нанесла яркую помаду на губы. Ногти у Шарлотты были накрашены лиловым лаком, также она надела несколько золотых колец, а в руках держала очки от солнца.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Шарлотта как посол Дома Chanel всегда появляется в светском обществе в аутфитах от бренда. К примеру, во время недавнего визита на Гран-при "Формулы-1" в Монако, где Казираги появилась вместе с супругом, она также блистала в наряде от французского Модного дома.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Getty Images

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