В костюме Chanel и с белой сумкой: Шарлотта Казираги на показе французского Дома в Париже

4 октября в Париже состоялся показ новой весенне-летней коллекции французского Модного дома Chanel. Среди гостей шоу было много знаменитостей, а также муз бренда.

Принцесса Монако и внучка княгини Грейс Келли - Шарлотта Казираги - была среди звездных гостей показа.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Девушка приехала на мероприятие в костюме, состоящем из жакета и юбки из коллекции Chanel, обута в бело-черные туфли на каблуках и в руках держала белую сумку на ремешке-цепочке тоже от французского бренда.

Шарлотта распустила свои каштановые волосы, сделала легкий макияж глаз и накрасила губы розовой помадой. Выглядела очень естественно и улыбалась, позируя вместе с еще одной музой Дома – актрисой Кристен Стюарт.

Шарлотта Казираги и Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен же прибыла на шоу вместе со своей девушкой Дилан Мейер. Они сидели в первом ряду, Стюарт была в черной кофте с логотипом бренда, мини-юбке и черных грубых ботинках. Актриса покрасила волосы в черный цвет и сделала короткую стрижку.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Также на шоу Chanel приехала посмотреть единственная дочь короля Таиланда Рамы X – Сириваннавари Нариратана. Для светского выхода звезда выбрала кардиган с большими серебряными пуговицами с камнями, водолазку с перфорацией и полупрозрачную короткую юбку, под которой была видна полоска кружева.

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