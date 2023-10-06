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В костюме Chanel и с белым клатчем: стильная Шарлотта Казираги сходила на модный показ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
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В костюме Chanel и с белым клатчем: стильная Шарлотта Казираги сходила на модный показ

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Член княжеской семьи Монако посетила Парижскую неделю моды.

Шарлотта Казираги давно сотрудничает с Модным домом Chanel и никогда не пропускает презентации новых коллекций бренда.

На днях в Париже 37-летняя монакская журналистка и бизнесвумен позировала во время фотоколла перед показом Chanel в рамках Парижской недели женской одежды весна-лето 2024 в Гран-Пале Эфемер.

На Шарлотте в этот день был короткий твидовый жакет от Chanel, твидовые брюки из этого же комплекта, белые босоножки из плетенной кожи на платформе и в руках миниатюрный белый клатч на ремешке-цепочке.

Шарлотта Казираги / © Getty Images
Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Казираги распустила свои шоколадные волосы и идеально выровняла их. Сделала макияж с акцентом на розовые губы и дополнила скромный лук тонкой золотой подвеской с сердцем на шее.

Ранее мы рассказывали, как Шарлотта Казираги посетила мероприятие в Париже, куда приехала с неудачной прической.

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Дата публикации
Просмотры
253
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