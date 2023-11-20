В костюме Chanel и в компании сыновей: Шарлотта Казираги на праздновании Национального дня Монако

Шарлотта Казираги присутствовала с сыновьями на праздновании национального дня Монако.

37-летняя Шарлотта и двое ее сыновей – старший Рафаэль Эльмалех и младший Бальтазар Рассам присутствовали на мероприятии вместе с другими членами семьи.

Казираги была одета с ног до головы в Chanel. На ней был удлиненный бордовый жакет с черным тонким поясом, подчеркивающим талию, юбка прямого силуэта, туфли на каблуках, а на плече сумка на ремешке-цепочке.

Шарлотта собрала волосы в низкий пучок, надела золотые серьги в виде сердец, сделала темно-бордовый маникюр, а на ее пальце сверкало кольцо. Маникюр племянница князя Альбера II сделала максимально натуральный.

Шарлотта Казираги с сыновьями на концерте в честь Национального дня Монако / Фото: Getty Images

К слову, супруга Альбера II – княгиня Шарлин также выбрала пальто похожего оттенка от DidierAngelo, замшевые сапоги от Manolo Blahnik, надела шляпу от Stephen Jones и роскошные серьги Graff с рубинами и бриллиантами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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