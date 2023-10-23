В костюме цвета Апероль и бархатных туфлях: красивая пресс-секретарь Байдена на мероприятии в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в заключительной сессии Learning With Love: The 2023 PFLAG National Convention, которая состоялась в Вашингтоне.

Там он появился в ярком деловом образе. На Карин был белый топ и костюм цвета Апероль, состоявший из жакета и брюк клеш. Наряд она скомбинировала с бежево-золотистыми бархатными туфлями на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

На шее у Жан-Пьер была изящная цепочка, а в ушах – серьги-кольца. Любимая прическа с кудрями и нежный макияж завершили красивый аутфит пресс-секретаря.

Напомним, на пресс-брифинг Карин Жан-Пьер пришла в белых штанах-палаццо со стрелками и блузке баклажанового цвета с запахом и с рукавами три четверти.

Читайте также: