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В костюме цвета Апероль и бархатных туфлях: красивая пресс-секретарь Байдена на мероприятии в Вашингтоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
454
Время на прочтение
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В костюме цвета Апероль и бархатных туфлях: красивая пресс-секретарь Байдена на мероприятии в Вашингтоне

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин Жан-Пьер любит носить яркие наряды.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в заключительной сессии Learning With Love: The 2023 PFLAG National Convention, которая состоялась в Вашингтоне.

Там он появился в ярком деловом образе. На Карин был белый топ и костюм цвета Апероль, состоявший из жакета и брюк клеш. Наряд она скомбинировала с бежево-золотистыми бархатными туфлями на шпильках.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

На шее у Жан-Пьер была изящная цепочка, а в ушах – серьги-кольца. Любимая прическа с кудрями и нежный макияж завершили красивый аутфит пресс-секретаря.

Напомним, на пресс-брифинг Карин Жан-Пьер пришла в белых штанах-палаццо со стрелками и блузке баклажанового цвета с запахом и с рукавами три четверти.

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Дата публикации
Просмотры
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