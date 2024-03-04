В костюме цвета Апероль: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала на работе новый яркий лук

В последнее время Карин Жан-Пьер выбирает для своего выхода наряды ярких оттенков.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. И в этот раз она продемонстрировала новый яркий весенний аутфит.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин предстала перед журналистами в костюме цвета Апероль, состоявшем из прямых штанов со стрелками и жакета на запах. На ней также был черный топ и черные туфли.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Жан-Пьер дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями и черным карандашом, элегантными жемчужными серьгами и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пополнила гардероб жакетом травяного цвета и белой блузкой с синим цветочным принтом и галстуком-бантом.

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