В костюме цвета баклажан и с повязкой: яркий выход королевы Максимы

Ее Величество посетила христианское школьное сообщество De Goudse Waarden, где она посетила программы, посвященные спорту, как положительному влиянию на психическое здоровье молодых людей в Гауде. Королева Максима является почетным председателем организации MindUS, занимающейся вопросами психического здоровья.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима надела двубортный блейзер Zara цвета баклажан и брюки-клеш со стрелками под которым была розовая рубашка в тон которой она надела повязку на голову, расшитую бисером. В руках Ее Величество несла бордовую кожаную сумку от бренда Wandler и была обута в кожаные туфли от Gianvito Rossi на каблуках.

Королева надела крупные серьги в форме ракушек и сделала макияж с акцентом на глаза и подчеркнула губы розовой помадой. Максима любит яркие образы и часто демонстрирует их на публике.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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