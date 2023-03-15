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В костюме цвета баклажан и с повязкой: яркий выход королевы Максимы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
776
Время на прочтение
1 мин
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В костюме цвета баклажан и с повязкой: яркий выход королевы Максимы

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов продемонстрировала очень яркий образ на публичном мероприятии.

Ее Величество посетила христианское школьное сообщество De Goudse Waarden, где она посетила программы, посвященные спорту, как положительному влиянию на психическое здоровье молодых людей в Гауде. Королева Максима является почетным председателем организации MindUS, занимающейся вопросами психического здоровья.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима надела двубортный блейзер Zara цвета баклажан и брюки-клеш со стрелками под которым была розовая рубашка в тон которой она надела повязку на голову, расшитую бисером. В руках Ее Величество несла бордовую кожаную сумку от бренда Wandler и была обута в кожаные туфли от Gianvito Rossi на каблуках.

Королева надела крупные серьги в форме ракушек и сделала макияж с акцентом на глаза и подчеркнула губы розовой помадой. Максима любит яркие образы и часто демонстрирует их на публике.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
776
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