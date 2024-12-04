В костюме цвета бургунди и черной рубашке: Елена Зеленская выступила на национальном форуме

Первая леди Украины надела на мероприятие наряд трендового цвета.
Елена Зеленская приняла участие в национальном форуме прав людей с инвалидностью. На нем обсудили, как Украине добиться европейских стандартов уважения и соблюдения прав людей с инвалидностью.
"В выступлении акцентировала внимание на подходе поддержанного проживания. При нем община разрабатывает механизмы поддержки, благодаря которым люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью, получать качественные услуги, собственно быть видимыми для общества", — отметила первая леди.
На мероприятии Зеленская предстала в черной рубашке и деловом костюме трендового цвета бургунди, состоявшего из приталенного жакета и широких брюк. Елена сделала аккуратную укладку и макияж в естественных оттенках.
Напомним, Елена Зеленская в костюме цвета индиго и с платком-паше открыла форум в Киеве.
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