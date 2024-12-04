В костюме цвета бургунди и черной рубашке: Елена Зеленская выступила на национальном форуме

Елена Зеленская приняла участие в национальном форуме прав людей с инвалидностью. На нем обсудили, как Украине добиться европейских стандартов уважения и соблюдения прав людей с инвалидностью.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В выступлении акцентировала внимание на подходе поддержанного проживания. При нем община разрабатывает механизмы поддержки, благодаря которым люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью, получать качественные услуги, собственно быть видимыми для общества", — отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская предстала в черной рубашке и деловом костюме трендового цвета бургунди, состоявшего из приталенного жакета и широких брюк. Елена сделала аккуратную укладку и макияж в естественных оттенках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме цвета индиго и с платком-паше открыла форум в Киеве.

Читайте также:

Красивые образы Елены Зеленской (17 фото)