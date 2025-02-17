В костюме цвета бургунди и лоферах: Елена Зеленская в деловом образе появилась в аэропорту ОАЭ

Первая леди Украины сопровождает мужа в заграничной поездке.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом посетили Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их встретила государственная министр иностранных дел ОАЭ Рим Аль Хашими.
Из самолета первая леди вышла в деловом аутфите. На ней был костюм цвета бургунди, состоявший из удлиненного жакета и штанов-палаццо, и черная рубашка. Образ Елена дополнила черными лоферами.
Зеленская собрала волосы в элегантную прическу и сделала макияж в нежных оттенках. Лук супруга президента завершила лаконичными золотыми серьгами.
Владимир Зеленский был одет в черные лонгслив, брюки и кроссовки.
Напомним, Елена Зеленская с новой прической и символической брошью-петухом посетила учебное заведение.
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