В костюме цвета дижонской горчицы: императрица Масако с мужем приехала на фестиваль

Японская императрица выбрала для своего аутфита элегантный наряд и жемчужные серьги.

Японский император Нарухито и императрица Масако приехали на южный остров префектуры Окинава, чтобы принять участие в церемонии открытия художественных и культурных фестивалей.

Там императрица предстала в элегантном образе. На ней был костюм цвета дижонской горчицы, состоявший из платья и жакета, украшенного на воротнике и рукавах аппликациями.

Аутфит Масако дополнила кремовой шляпой с лентами в тон наряду. Уши Ее Величество украсило массивными золотыми серьгами с жемчугом. в руках масако держала бежевый клатч и перчатки. На лицо она надела белую защитную маску.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Император Нарухито был одет в серый костюм, белую рубашку и полосатый галстук разных оттенков хаки. Он также находился в защитной маске.

Напомним, император Японии Нарухито и императрица Масако в черных образах и с улыбками на лицах появились на похоронах Елизаветы II.

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