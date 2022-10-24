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В костюме цвета дижонской горчицы: императрица Масако с мужем приехала на фестиваль

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Просмотры
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В костюме цвета дижонской горчицы: императрица Масако с мужем приехала на фестиваль

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Японская императрица выбрала для своего аутфита элегантный наряд и жемчужные серьги.

Японский император Нарухито и императрица Масако приехали на южный остров префектуры Окинава, чтобы принять участие в церемонии открытия художественных и культурных фестивалей.

Там императрица предстала в элегантном образе. На ней был костюм цвета дижонской горчицы, состоявший из платья и жакета, украшенного на воротнике и рукавах аппликациями.

Аутфит Масако дополнила кремовой шляпой с лентами в тон наряду. Уши Ее Величество украсило массивными золотыми серьгами с жемчугом. в руках масако держала бежевый клатч и перчатки. На лицо она надела белую защитную маску.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Император Нарухито был одет в серый костюм, белую рубашку и полосатый галстук разных оттенков хаки. Он также находился в защитной маске.

Напомним, император Японии Нарухито и императрица Масако в черных образах и с улыбками на лицах появились на похоронах Елизаветы II.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1193
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