В костюме цвета фуксии: 79-летняя королева Сильвия на праздновании дня рождения дочери

Каждый год день рождения наследницы шведского престола отмечается концертом в кругу ее семьи и близких. В этот раз мероприятие проводилось в замке Соллиден и в руинах замка Боргхольм на острове Эланд.

Королева Сильвия с внуками и зятем / Фото: Getty Images

Про образ кронпринцессы Виктории мы вам уже рассказывали. Теперь же хотим обратить внимание на ее 79-летнюю мать – королеву Сильвию.

Женщина, которой в декабре исполнится 80 лет, была облачена в твидовый жакет и юбку прямого силуэта цвета фуксии, к которому подобрала молочно-белую рубашку и двухцветные туфли с круглыми носами на невысоких каблуках.

Сильвия пришпилила к жакету брошь в виде жука, сделала светлый маникюр и надела три кольца два из которых были из камней. Волосы ее были уложены в классическую прическу, а на губы она нанесла малиновую помаду.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королеву запечатлели вместе с ее внуками – принцессой Эстель и принцем Оскаром, а также их отцом – кронпринцем Даниэлем.

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