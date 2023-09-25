В костюме цвета фуксии и цветочной блузке с декольте: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала яркий образ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на брифинге в Вашингтоне. Она продолжает демонстрировать на работе яркие деловые луки.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз Карин предстала перед журналистами в штанном костюме цвета фуксии. Его пресс-секретарь сочетала с черной блузкой с розовым цветочным принтом с V-образным вырезом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит Жан-Пьер дополнила прической с фирменными кудрями, макияжем с персиковыми тенями, золотыми серьгами-гвоздями, деликатной золотой цепочкой с кулоном и золотыми часами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер предстала на пресс-брифинге в жакете на запах мандаринового цвета и белом топе с волнообразным декольте.

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