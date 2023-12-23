В костюме цвета фуксии и на шпильках: яркая Джилл Байден прочла детям в больнице сказку

Супруги Байденов традиционно перед Рождеством почитали детям в больнице рождественскую книгу.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден традиционно посетили Национальную детскую больницу, где прочитали маленьким пациентам книгу "Ночь перед Рождеством".

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в ярком аутфите. На ней был один из ее любимых костюмов цвета фуксии, состоявший из платья-футляра и жакета с бархатным воротником, пуговицами и вставками на карманах.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила замшевыми туфлями цвета фуксии на шпильках.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Она сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила бриллиантовыми серьгами, шею – кулоном на цепочке, а руки – браслетами с камнями.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Байден был одет в синий классический костюм, белую рубашку, голубой галстук в мелкий горошек, черные носки в зеленый горошек и черные туфли.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в платье с разрезом и с уггами в руках сходила в церковь.

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