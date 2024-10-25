В костюме цвета фуксии и с новой прической: 84-летняя Нэнси Пелоси в ярком образе вышла в свет

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в разговоре с журналисткой и ведущей Кейти Курик в Нью-Йорке.

Там политик продемонстрировала яркий деловой образ. На ней был белый топ и костюм цвета фуксии, состоявший из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками. Аутфит Нэнси дополнила бежевыми замшевыми туфлями-лодочками.

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Экс-спикер сделала макияж с красной помадой, украсила уши массивными жемчужными серьгами, шею – ожерельем, а на запястьях были резиновый браслет и часы. А еще Пелоси похвасталась новой прической: она подстригла волосы и аккуратно их уложила.

Напомним, Нэнси Пелоси выступила в Chatham House в Лондоне, где обсудила вызовы американской демократии и важность лидерства в год выборов. Там она появилась в белом топе и розовом костюме.

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