В костюме цвета фуксии и с новой прической: 84-летняя Нэнси Пелоси в ярком образе вышла в свет

Политик всегда демонстрирует эффектные аутфиты.
Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в разговоре с журналисткой и ведущей Кейти Курик в Нью-Йорке.
Там политик продемонстрировала яркий деловой образ. На ней был белый топ и костюм цвета фуксии, состоявший из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками. Аутфит Нэнси дополнила бежевыми замшевыми туфлями-лодочками.
Экс-спикер сделала макияж с красной помадой, украсила уши массивными жемчужными серьгами, шею – ожерельем, а на запястьях были резиновый браслет и часы. А еще Пелоси похвасталась новой прической: она подстригла волосы и аккуратно их уложила.
Напомним, Нэнси Пелоси выступила в Chatham House в Лондоне, где обсудила вызовы американской демократии и важность лидерства в год выборов. Там она появилась в белом топе и розовом костюме.
Читайте также:
- В розовом костюме и замшевых туфлях-лодочках: 83-летняя Нэнси Пелоси продемонстрировала яркий аутфит
- В белоснежном костюме и жемчугах: Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции
- В платье-футляре и с сине-желтым браслетом: папарацци подловили 82-летнюю Нэнси Пелоси на улицах Нью-Йорка