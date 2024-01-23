В костюме цвета фуксии и с пикантным декольте: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер в ярком наряде вышла к журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она показала новый деловой образ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер была одета в костюм цвета фуксии, который состоял из брюк-палаццо и жакета с четырьмя пуговицами на каждом рукаве. Под жакетом на ней был белый топ с пикантным декольте.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Традиционно пресс-секретарь аккуратно уложила свои локоны и сделала макияж со своими любимыми персиковыми тенями. Уши она украсила элегантными жемчужными серьгами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась в красном костюме и черно-белой рубашке в горошек.

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