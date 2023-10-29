В костюме цвета фуксии и с роскошной брошью: эффектный образ Джилл Байден

Первая леди США любит яркие луки, в которые часто появляется на мероприятиях.
Первая леди США Джилл Байден во время церемонии приветствия у Белого дома премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его любимой Джоди Хейдон продемонстрировала яркий образ.
На Джилл был костюм цвета фуксии, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тонким розовым ремешком.
Наряд первая леди скомбинировали с замшевыми туфлями-лодочками цвета фуксии.
К жакету Байден прикрепила роскошную крупную золотую брошь в виде цветочной ветки. На шее у нее были золотые цепочки с подвесками, в ушах – массивные серьги, а на руках – браслеты и часы. Красивая укладка и макияж с акцентом на глазах завершили ее аутфит.
Супруги Байденов с Энтони Альбанезе и его возлюбленной вышли на балкон Голубой комнаты, откуда помахали всем присутствующим.
Затем Джилл вместе с Джоди Хейдон побывали на экскурсии в клиническом центре Национального института здоровья в Бетесде, штат Мэриленд.
Напомним, а встречала почтенных гостей Джилл Байден в атласном платье миди кобальтового цвета.
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