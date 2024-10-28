В костюме цвета фуксии и трикотажной водолазке: новый деловой аутфит пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Там он появился в ярком деловом образе. На ней был костюм цвета фуксии, состоявший из однобортного жакета с пуговицами на рукавах и штанов-палаццо со стрелками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На Карин также была трикотажная водолазка баклажанового оттенка с таким же длинным поясом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Жан-Пьер дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца с камнями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в костюме асфальтного оттенка и желтом вязаном свитере вышла к журналистам.

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