В костюме цвета хаки и баклажановой шапке: королеву Мэри запечатлели в лесу

К югу от Хвальсе в Центральной Зеландии находится природная зона Лес Лербьерг. Ее Величество королева является покровительницей Датского фонда природы, который защищает несколько природных территорий Дании, включая лес Лербьерг.

Во время недавнего визита королева имела возможность осмотреть часть природной зоны во время прогулки по лесу. Датский фонд природы совместно с местными партнерами провел масштабную работу по восстановлению природы и разработал программы отдыха на природе и мероприятий на свежем воздухе, чтобы сделать лес и природу более привлекательными как для животных, так и для людей.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Для мероприятия королева Мэри выбрала комфортный лук, надев костюм цвета хаки, замшевые ботинки, баклажановую шапку-бини и свитер с высокой горловиной.

Напомним, завтра, 5 февраля, королева Мэри отпразднует 53-летие. Ждем от дворца новое фото.

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