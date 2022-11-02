В костюме цвета хаки и на шпильках: Елена Зеленская открыла саммит в Лиссабоне

Елена Зеленская открыла Web Summit 2022 в Лиссабоне. Это крупнейшая ежегодная европейская технологическая конференция, посвященная тематике современных прорывных технологий в ИТ-отрасли.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди рассказала участникам, как с начала войны Россия поставила технологии на службу террору.

"С российской стороны привлечены IT-специалисты для наведения террористических ударов по украинским городам. Раньше они работали в частных IT-компаниях. Это то, о чем я говорю: через вашу сферу сейчас тоже проходит линия фронта. Арена борьбы между злом и добром. агрессором и тем, кто просто защищает свой дом", — сказала супруга президента.

Елена отметила, что Украина хочет привлечь все возможные технологии для спасения людей. Поэтому, по ее словам, государство усиливает кибербезопасность, обеспечивает устойчивость всех цифровых систем, как государственного, так и частного сектора.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также рассказала об основных направлениях деятельности своего благотворительного фонда. Она отметила, что к восстановлению Украины могут приобщиться не только специалисты IT-сектора.

"Я верю в технологии, которые спасают, а не разрушают. Верю, что будущее именно по таким технологиям. Иначе у всего мира просто нет будущего. Именно вы – та мощная интеллектуальная сила, которая двигает мир. В ваших руках потенциал и технологии, которые способны помогать, а не разрушать. И именно с Украиной и именно сейчас вы можете двигать мир в правильном направлении", — сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Еще она добавила, что технологии должны быть направлены и на восстановление людей.

"Каждый украинец и украинка, нуждающиеся в психологической поддержке, улучшении своего внутреннего состояния, должны иметь возможность получить такую услугу. Удобно и повсеместно, даже если это приложение в телефоне с техниками самопомощи. В целом распространение техник по поддержке себя и других, в том числе и в диджитале, является одной из задач Национальной программы психического здоровья, над которой мы сейчас работаем в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения", — подытожила Зеленская.

На саммите Елена предстала в стильном образе. На ней был костюм цвета хаки, который состоял из прямых брюк и рубашки с большими накладными карманами и туфли оливкового оттенка на шпильках. Талию Зеленская подчеркнула тонким бежевым ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную прическу с боковым пробором, макияж смоки айс и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская в черном костюме и с лаконичной прической приняла участие в стратегической сессии.

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