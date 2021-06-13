В костюме цвета индиго и с элегантной прической: жена премьер-министра Великобритании на пляже

Кэрри Джонсон сменила платье на брючный костюм.

Вчера, 12 июня, во второй день встреч лидеров "Большой семерки" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри встречали участников саммита G7 на пляже отеля Carbis Bay.

Кэрри Джонсон / Associated Press

Кэрри Джонсон / Associated Press

Госпожа Джонсон было просто не узнать, вместо привычных платьев она выбрала для своего аутфита брючный костюм насыщенного цвета индиго. Наряд состоял из жакета с черной тесьмой и брюк-клеш с черными лампасами.

Кэрри Джонсон / Associated Press

Кэрри Джонсон / Associated Press

Костюм Кэрри сочетала с белой рубашкой и черными туфлями. Ее образ дополнила элегантная прическа с прикорневым объемом, золотые серьги в ушах и красивое ожерелье на шее.

Кэрри Джонсон / Associated Press

Кэрри Джонсон / Associated Press

Борис был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук в мелкий горох.

Борис и Кэрри Джонсоны / Associated Press

В прошлый раз Кэрри продемонстрировала образ в цветочном платье миди от бренда The Vampire’s Wife (жена вампира). Его она сочетала с желтой сумкой от Gucci и слингбэками Prada.

Кэрри Джонсон и Борис Джонсон / Associated Press

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