В костюме цвета индиго и с элегантной прической: жена премьер-министра Великобритании на пляже

Кэрри Джонсон сменила платье на брючный костюм.
Вчера, 12 июня, во второй день встреч лидеров "Большой семерки" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри встречали участников саммита G7 на пляже отеля Carbis Bay.
Госпожа Джонсон было просто не узнать, вместо привычных платьев она выбрала для своего аутфита брючный костюм насыщенного цвета индиго. Наряд состоял из жакета с черной тесьмой и брюк-клеш с черными лампасами.
Костюм Кэрри сочетала с белой рубашкой и черными туфлями. Ее образ дополнила элегантная прическа с прикорневым объемом, золотые серьги в ушах и красивое ожерелье на шее.
Борис был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук в мелкий горох.
В прошлый раз Кэрри продемонстрировала образ в цветочном платье миди от бренда The Vampire’s Wife (жена вампира). Его она сочетала с желтой сумкой от Gucci и слингбэками Prada.
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