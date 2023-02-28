В костюме цвета индиго и с элегантными серьгами: красивый образ Елены Зеленской

Елена Зеленская опубликовала Instagram фотографии своего эффектного делового образа. На ней был костюм цвета индиго, состоявший из широких брюк и жакета с запахом. Талию первая леди подчеркнула черным поясом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Лук Зеленская дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. Волосы Елена красиво уложила, сделала нежный макияж и украсила уши элегантными синими серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече с министром культуры Франции Римом Абдул-Малаком появилась в сером клетчатом жакете, блузке с галстуком-бантом и брюках цвета хаки.

Читайте также: