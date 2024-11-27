В костюме цвета индиго и с платком-паше: Елена Зеленская открыла форум в Киеве

Елена Зеленская своим выступлением открыла форум "Устойчивость человека – устойчивость системы", организованный в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Форум ментального здоровья – это трехдневная площадка для обмена опытом и выработки дальнейших решений на пути развития системы и услуг по ментальному здоровью в Украине во время войны и восстановления…

Украинское общество учится и еще будет учиться не только овладевать стрессом, но и жить с разными опытами. Однако главное – Украина знает, что строит. Движется в унисон с основными мировыми разработками и имеет мощную экспертную поддержку. Спасибо всем, кто нам в этом помогает!" – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там она предстала в стильном костюме цвета индиго, состоявшего из брюк со стрелками и двубортного жакета с коричневым платком-паше в мелкий горошек в надгрудном кармане. Талию Елена подчеркнула тонким ремешком и надела кожаные туфли цвета бургунди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила аутфит золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская во всем черном и с колосьями пшеницы почтила память жертв Голодоморов в Украине.

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