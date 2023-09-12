В костюме цвета индиго и серьгах-цветах: премьер-министр Италии в компании Байдена

Джорджа Мелони в монохромном луке появилась на саммите в Нью-Дели.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони посетила открытие Глобального биотопливного альянса, который состоялся в рамках саммита G20 в Нью-Дели. На мероприятии также присутствовал президент США Джо Байден. Фотографы запечатлели, как они общались перед выступлением.

Джорджа Мелони и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джорджа появилась там в деловом монохромном аутфите. На ней был костюм цвета индиго, состоявший из приталенного удлиненного жакета с золотыми пуговицами и брюк-клеш со стрелками, а также синий топ.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Наряд политик скомбинировала с темно-синими туфлями. Мелони сделала аккуратную укладку и нежный макияж с акцентом на лиловой помаде. В ушах у нее были элегантные серьги в виде цветов с камнями.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Кстати, на Байдене был галстук в цвет образа Мелони. Интересно, они договорились так или это просто совпадение.

Джорджа Мелони и Джо Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на пресс-конференции в Нью-Дели Джорджа Мелони выступила в белом платье с белыми цветочными аппликациями и прозрачной зоной декольте.

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