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В костюме цвета индиго и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон сходила в музей в Амстердаме

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
891
Время на прочтение
1 мин
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В костюме цвета индиго и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон сходила в музей в Амстердаме

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции гармонично сочетала в своем луке синий и белый цвета.

В рамках своего официального визита в Нидерланды Брижит Макрон посетила Дом-музей Анны Франк в Амстердаме. Компанию ей составила королева Нидерландов Максима.

Королева Максима и Брижит Макрон / © Associated Press
Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит и Максима посетили также нидерландский фонд MIND Us, который занимается улучшением психического здоровья молодежи.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

В этот день первая леди показала стильный яркий образ. На ней был костюм цвета индиго, состоявший из жакета с накладными большими карманами и прямых брюк со стрелками.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила белой рубашкой с золотыми пуговицами и черными туфлями на шпильках с коричневой вставкой с логотипом Louis Vuitton. В руке она держала черный стеганый клатч.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила лук кольцами с камнями.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, на государственном банкете в Амстердаме госпожа Макрон появилась в черном длинном платье по фигуре с горловиной, верх которого был расшит золотыми пайетками.

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Дата публикации
Просмотры
891
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