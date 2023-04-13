В костюме цвета индиго и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон сходила в музей в Амстердаме

Первая леди Франции гармонично сочетала в своем луке синий и белый цвета.
В рамках своего официального визита в Нидерланды Брижит Макрон посетила Дом-музей Анны Франк в Амстердаме. Компанию ей составила королева Нидерландов Максима.
Брижит и Максима посетили также нидерландский фонд MIND Us, который занимается улучшением психического здоровья молодежи.
В этот день первая леди показала стильный яркий образ. На ней был костюм цвета индиго, состоявший из жакета с накладными большими карманами и прямых брюк со стрелками.
Аутфит она дополнила белой рубашкой с золотыми пуговицами и черными туфлями на шпильках с коричневой вставкой с логотипом Louis Vuitton. В руке она держала черный стеганый клатч.
Брижит сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила лук кольцами с камнями.
Напомним, на государственном банкете в Амстердаме госпожа Макрон появилась в черном длинном платье по фигуре с горловиной, верх которого был расшит золотыми пайетками.
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