В костюме цвета индиго и золотых украшениях: Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Первая леди любит синий цвет, который часто добавляет в свои деловые образы.

Джилл Байден вчера, 24 апреля, встретилась на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне с солдатами в рамках проекта Wounded Warrior Project. Она выступила там с речью.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди, как всегда, выглядела красиво. На Джилл был костюм цвета индиго, состоявший из брюк и жакета с одной пуговицей, и шелковая блузка в тон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Жена президента уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были массивные золотые серьги, на шее – золотые цепочки с подвесками, а на руках – золотые кольца. Французский маникюр завершил лук Байден.

Напомним, Джилл Байден в тыквенном пальто и штанах-палаццо посетила университет.

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