В костюме цвета индиго с кружевом: императрица Масако в элегантном аутфите побывала на фестивале

Японская императрица выбрала для своего выхода яркий ансамбль.
Император Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии открытия Национального культурного фестиваля в Мемориальном центре Гифа.
Там Масако продемонстрировала элегантный образ в наряде цвета индиго, состоявшего из платья миди с кружевом сверху и приталенного жакета с кружевными вставками по бокам.
Аутфит Ее Величество дополнила такими же синими шляпой и клатчем с кружевом. Обута она была в синие кожаные туфли с лакированными носками.
Императрица сделала макияж с черными стрелками, волосы собрала в низкий пучок, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.
Император надел черный классический костюм, белую рубашку, синий галстук с принтом и черные туфли.
Напомним, императрица Масако на церемонии открытия спортивного фестиваля Японских игр в Саге появилась в костюме салатового оттенка, состоявшего из юбки миди и жакета, украшенного флористическими аппликациями.
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