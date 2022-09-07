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В костюме цвета кэмел и жемчугах: деловой аутфит вице-президента США

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В костюме цвета кэмел и жемчугах: деловой аутфит вице-президента США

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис пополнила гардероб новым деловым нарядом.

Вице-президент США Камала Харрис посетила мероприятие в Совете труда Великого Бостона.

Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом костюме цвета кэмел и белой блузке. Аутфит Камала дополнила жемчужным ожерельем и серьгами с жемчугом. На руке у нее были золотые браслеты и кольцо с камнями.

Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press
Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз вице-президент продемонстрировала лук в голубом костюме.

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