В костюме цвета кэмел и жемчугах: деловой аутфит вице-президента США

Камала Харрис пополнила гардероб новым деловым нарядом.
Вице-президент США Камала Харрис посетила мероприятие в Совете труда Великого Бостона.
Там политик появилась в деловом костюме цвета кэмел и белой блузке. Аутфит Камала дополнила жемчужным ожерельем и серьгами с жемчугом. На руке у нее были золотые браслеты и кольцо с камнями.
Харрис сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, в прошлый раз вице-президент продемонстрировала лук в голубом костюме.
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