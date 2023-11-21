В костюме цвета кэмел: деловой образ Елены Зеленской на встрече с африканскими СМИ

Елена Зеленская встретилась с журналистами африканских СМИ, которые посетили Киев. Они поговорили на тему последствий в области культуры, а именно, что идентичность и свое уникальное наследие приходится отстаивать еще долгие годы после обретения фактической независимости.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Очень важно, что представители медиа из Анголы, Ботсваны, Туниса, Республики Гвинея, Кении, Марокко, Нигерии, Сенегала, Южно-Африканской Республики, Замбии приехали в Киев, увидели Украину и украинцев, услышали сирены воздушной тревоги, погрузились в повседневную жизнь борющейся за выживание страны.

Иногда лучший путь к пониманию — увидеть все своими глазами, почувствовать", — написала первая леди в посте в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена предстала в стильном деловом костюме цвета кэмел, который состоял из жакета с большими накладными карманами, широким тканевым поясом, блузки в тон и брюк-клеш со стрелками.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская дополнила аутфит коричневыми туфлями. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила лук элегантными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Кстати, в таком образе первая леди с мужем прибыла в Нью-Йорк в сентябре этого года.

Напомним, ранее Елена Зеленская посетила строительную площадку в Киевской области. Там она появилась в теплой синей куртке и белых резиновых сапогах.

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