В костюме цвета крем-брюле и блузке с рюшами: Брижит Макрон на открытии Паралимпиады-2024

Первая леди Франции в последнее время выбирает луки в светлых тонах.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили церемонию открытия Паралимпиады-2024 в Париже.

Для такого события первая леди выбрала стильный костюм цвета крем-брюле, состоявший из приталенного и удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками. На ней также была белая блузка с рюшами.

Аутфит супруга президента дополнила бежевыми кожаными туфлями-лодочками на шпильках и белым клатчем с серебряной фурнитурой.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Брижит сделала объемную укладку, макияж смоки-айс, уши украсила лаконичными серьгами, на запястье был золотой браслет с жемчугом, а на пальцах – кольца.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые сочетал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон на встречу с президентскими супругами Германии надела белое платье от любимого бренда Louis Vuitton с рукавами три четверти, застежкой-молнией и массивным кожаным черным ремнем с золотистыми застежками-карабинами.

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