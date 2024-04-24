В костюме цвета марсала и рубиновых украшениях: стильная королева Максима посетила музей

Королева Максима посетила музей Шененквартье в нидерландском городе Валвейк.
Музей вновь открылся в 2022 году, в нем расположены информационный центр Rood Red и обувная лаборатория, сцена для новых дизайнерских талантов, профессиональная мастерская и учебный центр.
52-летняя Максима приехала на мероприятие в стильном брючном костюме цвета марсала, к которому подобрала рубашку в тон и кожаные туфли-лодочки на каблуках. Королева надела яркие серьги с рубинами и бриллиантами и кольцо из этого же гарнитура, также на ее запястье сверкало несколько браслетов с яркими камнями. Волосы Ее Величества были распущены, а на лице был легкий макияж.
Днем ранее королева с мужем королем Виллемом-Александром и свекровью принцессой Беатрикс посещали концерт ко Дню короля в Эммене. Там Максима появилась в желто-голубом аутфите Natan Couture и выглядела великолепно.
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