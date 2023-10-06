Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В костюме цвета марсала и с кудрями: президент Косово на саммите

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
442
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В костюме цвета марсала и с кудрями: президент Косово на саммите

Веса Османи / Фото: Associated Press

Вьоса Османи в деловом наряде и на каблуке приехала в Испанию.

Президент Косово Вьоса Османи приняла участие в Европейском саммите в испанском городе Гранада.

Там она появилась в деловом костюме цвета марсала, который состоял из приталенного жакета и прямых брюк, и бежевого топа.

Веса Османи / © Associated Press
Веса Османи / Фото: Associated Press

Наряд лидер дополнила черными лакированными туфлями на высоких стойких каблуках.

Веса Османи / © Associated Press
Веса Османи / Фото: Associated Press

Свой образ Вьоса дополнила прической с кудрями, макияжем с помадой ягодного оттенка и лаконичными серьгами.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала на саммит в голубой блузке с драпировкой, светло-голубом жакете без воротника и серых прямых штанах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
442
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация