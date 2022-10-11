В костюме цвета марсала: вице-президент Камала Харрис появилась на телеинтервью

Вице-президент США Камала Харрис дала интервью ведущему на шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом".
На его шоу Камала приехала в красивом аутфите. 57-летняя политик надела брючный костюм цвета марсала, который состоял из удлиненного жакета, шелкового топа в тон и брюк-клеш в сочетании с черными кожаными туфлями-лодочками на каблуках.
У Камалы была красивая укладка, а в макияже она сделала акцент на глаза и губы. На шее у нее сверкало темное ожерелье из камней. Маникюр был выполнен в светлых оттенках, а на пальце было обручальное кольцо.
Вице-президент часто выбирает для публичных выходов яркие жакеты или костюмы и никогда не остается незаметной. Например, ранее мы показывали образ Камалы в голубом жакете и украшениях с жемчугом, тогда она выступила в Белом доме.
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