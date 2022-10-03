В костюме цвета морской волны: Елена Зеленская в красивом аутфите приехала в Турцию

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Турецкую Республику. Там она встретилась с первой леди Турции - Эмине Эрдоган.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган/Telegram Елены Зеленской

Елена рассказала коллеге о своем благотворительном фонде Olena Zelenska Fundation и пригласила к сотрудничеству турецкий бизнес.

В сообщении Зеленская рассказала, что Эмине Эрдоган еще с самого начала войны принимала в Турции детей-сирот из Украины. Сейчас еще одна группа детей из двух домов ребенка в Одесской области ожидает эвакуацию в Турцию.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Дети должны видеть в небе воздушные шарики, а не падающие на них бомбы", – первая леди Турции госпожа Эмине Эрдоган высказалась так сразу после российского вторжения в обращении-поддержке, которое записала для Украины.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Уже через несколько недель она принимала в своей стране первую группу эвакуированных из Украины детей-сирот. Именно о детях во время войны говорила Эрдоган и на Саммите первых леди и джентльменов. И сегодня, когда мы встретились с ней в Стамбуле в рамках моего визита в Турцию, нам было что обсудить: она ожидает очередную группу эвакуированных из двух детских домов Одесской области. "Это наша дружественная обязанность", — отметила первая леди Турецкой Республики", — написала в Instagram Зеленская.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Кроме того, первая леди Украины приняла участие в церемонии спуска на воду строящегося для Украины корвета "Гетман Иван Мазепа".

Корветы этого типа рассчитаны на ведение операций в прибрежной зоне, способны вести противолодочную борьбу и патрулирование в открытом море. Ожидается, что судно прибудет в Украину в конце 2024 года.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

В этот день Зеленская продемонстрировала красивый деловой образ от украинского бренда SIX. На ней был белый топ и костюм цвета морской волны, состоявший из удлиненного жакета и юбки миди.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Наряд она дополнила белыми кожаными туфлями-лодочками и белым поясом.

К лацкану жакета Елена прикрепила золотую брошь. Волосы она уложила в аккуратную прическу с локонами и с боковым пробором, а также сделала нежный макияж. В ушах были лаконичные золотые серьги.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

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