В костюме цвета морской волны: королева Летиция посетила спортивные соревнования

На днях королева Испании посетила финал XXIX Кубка по водному поло S.M. la Reina Iberdrola в муниципальном бассейне Сон-Уго в Пальма-де-Майорке.
Королева Летиция приехала на мероприятие в брючном костюме красивого цвета морской волны, который уже носила, а под жакет надела черную трикотажную кофту. Ее Величество распустила волосы, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-висюльки.
В конце мероприятия королева вручила трофей команде-победительнице.
Недавно королева Летиция с мужем королем Филиппом посетили художественную ярмарку ARCO 2025, где она появилась в брюках-дудочках и кожаной косухе.
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