В костюме цвета морской волны: королева Летиция посетила спортивные соревнования

На днях королева Испании посетила финал XXIX Кубка по водному поло S.M. la Reina Iberdrola в муниципальном бассейне Сон-Уго в Пальма-де-Майорке.

Королева Летиция приехала на мероприятие в брючном костюме красивого цвета морской волны, который уже носила, а под жакет надела черную трикотажную кофту. Ее Величество распустила волосы, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-висюльки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В конце мероприятия королева вручила трофей команде-победительнице.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Недавно королева Летиция с мужем королем Филиппом посетили художественную ярмарку ARCO 2025, где она появилась в брюках-дудочках и кожаной косухе.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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