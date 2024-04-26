В костюме цвета морской волны: королева Максима на деловой встрече

Королева принимает президента в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития. На встрече обсуждались достижения в области финансовой доступности и финансового здоровья в Нигерии.

На этой встрече супруга короля Виллема-Александра появилась в атласном брючном костюме цвета морской волны от Max Mara под который надела нюдовый шелковый топ, подобрала серьи-висюльки Ole Lynggaard Copenhagen с камнями, множество золотых браслетов надела на запястья и сделала выразительный макияж глаз и губ. Волосы Максимы были распущены, а маникюр был нюдового цвета.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот же день королева посетила открытие социального ресторана A Beautiful Mess в Амстердаме, где появилась в ярком красном аутфите и едва снова не потеряла шляпу на ветру.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: