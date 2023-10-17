В костюме цвета нюд и огромных серьгах: королева Максима приехала в Роттердам

Королева Нидерландов сегодня с рабочим визитом в Роттердаме.

Ее Величество королева Максима посещает BlueCity, где предприниматели работают над проектами, способствующими построению общества без отходов.

Сегодня 52-летняя супруга короля Виллема-Александра выбрала для выхода в свет бежевый брючный костюм, к нему подобрала клатч в тон, крупные золотые серьги с жемчугом, несколько драгоценных браслетов и часы на черном кожаном ремешке. Также у королевы был красный маникюр и несколько колец на пальцах, в том числе и крупное золотое с черным камнем.

Королева Максима любит выделяться в толпе и всегда весьма экстравагантна в выборе аутфитов или аксессуаров.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, королевы выступила на церемонии вручения ежегодной премии Orange Fund в Гааге, где также появилась в нюдовом платье с россыпью пайеток.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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