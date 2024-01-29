В костюме цвета овсянки и с цветочным шарфом: императрица Масако сходила в музей

Японская императрица любит носить наряды светлых оттенков.
Японский император Нарухито и императрица Масако посетили музей Мэйдзи Джинг в Токио. Там они осмотрели выставку "Наследование сокровищ Шосоина".
Для своего выхода императрица выбрала брючный костюм цвета овсянки, белый топ и бежевый шарф с изображением цветов и листьев. На лице у нее была белая защитная маска.
Масако собрала волосы сзади, подчеркнула глаза черным карандашом, уши украсила массивными жемчужными серьгами-пусетами, а шею – бусами с жемчугом. В руках у нее был молочный клатч.
Император был одет в черный костюм, белую рубашку, светло-бежевый галстук в мелкий горошек и белую маску.
Напомним, на матче с дзюдо императрица Масако пришла в изумрудном костюме и с элегантной брошью.
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