В костюме цвета овсянки и с цветочным шарфом: императрица Масако сходила в музей

Японский император Нарухито и императрица Масако посетили музей Мэйдзи Джинг в Токио. Там они осмотрели выставку "Наследование сокровищ Шосоина".

Для своего выхода императрица выбрала брючный костюм цвета овсянки, белый топ и бежевый шарф с изображением цветов и листьев. На лице у нее была белая защитная маска.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Масако собрала волосы сзади, подчеркнула глаза черным карандашом, уши украсила массивными жемчужными серьгами-пусетами, а шею – бусами с жемчугом. В руках у нее был молочный клатч.

Император был одет в черный костюм, белую рубашку, светло-бежевый галстук в мелкий горошек и белую маску.

Напомним, на матче с дзюдо императрица Масако пришла в изумрудном костюме и с элегантной брошью.

Читайте также: