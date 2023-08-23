В костюме цвета полыни и на шпильках: стильный выход Елены Зеленской в Дании

Первая леди Украины надела на встречу один из самых любимых костюмов от украинского бренда.

Елена Зеленская в рамках визита в Данию встретилась с министром предпринимательства Мортеном Бедскоу, министром по делам международного развития и глобальной климатической политики Дэном Йоргенсеном и представителями бизнеса страны.

Первая леди поблагодарила за лидерство Дании в финансовой помощи Украине и создание Фонда поддержки нашей страны, средства из которого направят на восстановление больниц, школ, бомбоубежищ, а также на активизацию украинской экономики и поддержку людей, пострадавших от войны.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена также посетила в Копенгагене больницу Марии Елизаветы для детей, подростков и молодых семей.

"Особенно благодарна Дании и ее медицинским учреждениям, которые принимают на лечение и реабилитацию раненых украинских воинов и гражданских граждан, получающих в Дании эффективную комплексную помощь в лучших больницах", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день Зеленская появилась в одном из своих любимых стильных нарядов – костюме цвета полыни от украинского бренда SIX, состоявшем из рубашки с большими накладными карманами и острым воротником и прямых брюк со стрелками. Обула жена президента замшевые темно-зеленые туфли на шпильках и подчеркнула талию тонким черным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена дополнила аутфит красивой прической с локонами, нежным макияжем и золотистыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на аудиенции у короля и королевы Швеции предстала в синем брючном костюме от бренда AMG.

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